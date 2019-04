Les sandales neuves, de François-Emmanuel Poinot

Après avoir passé trop d’années à « massacrer Bach et tous ses descendants » sur une guitare classique, François-Emmanuel Poinot a renoncé à devenir virtuose des six cordes et s'est dirigé vers la reliure d'art. Depuis, il n'est « pas beaucoup plus riche, mais un peu mieux compris ».

Les premières lignes des Sandales neuves

Mimoune va pas être contente. Ah ça non!



Des fourmis courent sur mes mollets où la vase commence à sécher. Je suis accroupi au bord de l’étang, et je me demande comment je vais expliquer tout ça à Mimoune. J’ai pas peur, ma grand-mère se met jamais en colère; quand elle est fâchée, elle se tait. C’est pas comme Papé, mon grand-père; lui, c’est un sacré gueulard.



J’arrive pas à enlever la boue collée sur mes sandales. Des sandales toutes neuves. Comment je vais l’annoncer à Mimoune? Il fait de plus en plus chaud et les cigales font un tel vacarme qu’elles m’empêchent de bien réfléchir.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Une histoire drôle, triste et tendre à la fois, écrite dans un style imagé et entraînant. Dans des phrases bien tournées, frôlant la naïveté, nous est racontée l’innocence de l’enfance, des scènes de vie, mais aussi, et malheureusement, son côté sombre.

Guy Bélizaire, lecteur 2019

