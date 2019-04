Fiel d’été, de Jacques Painchaud

Titulaire d'une maîtrise en études littéraires de l'Université Laval, Jacques Painchaud a été chargé de cours à la Faculté des lettres de cette même université de 1987 à 2000. Depuis 1993, il enseigne la littérature au Cégep Limoilou. Lorsque ses tâches d'enseignement lui en laissent le loisir, il se consacre à sillonner la planète, toujours curieux de cette étrange et déconcertante espèce qu'on dit humaine.

Les premières lignes de Fiel d'été

- J’aime ça, les trains… Viens!



Bobby m’attrape par le bras, et tire. Je résiste un peu, histoire de montrer que je ne vais pas le suivre chaque fois qu’il veut m’entraîner dans ses aventures. Pas à chaque fois. De quoi j’aurais l’air? Et puis je ne sais pas si j’aime ça, les trains, moi. Sûrement pas autant que Bobby.



Mais bon. J’ai bien envie, moi aussi, de me pousser de cette partie de balle-molle… Et pendant que notre moniteur parle aux autres garçons, ceux qui doivent frapper bientôt… si on se glisse rapidement derrière les arbres, puis on pique un sprint vers la grange… on est hors de vue. Et surtout je déteste la balle-molle. Je suis toujours retiré au bâton.