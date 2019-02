Deuxième plainte au Tribunal administratif du travail contre le patron de la Caisse populaire de Rouyn-Noranda

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Caisse populaire de Rouyn-Noranda déposera une deuxième plainte pour intimidation au Tribunal administratif du travail (TAT).

Dans un communiqué, le Syndicat, affirme que le directeur général de la Caisse, Jean-Claude Loranger, a bousculé une de leur membre, sur le terrain de l'établissement. La dame était en train d'afficher du matériel de mobilisation.

Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN), Félix-Antoine Lafleur, souligne qu'il n'a jamais vu un directeur général agir de la sorte envers ses propres salariés.

La représentante des syndiqués de la Caisse, Isabelle Frelas, déplore le comportement de son patron.

« L'employée était vraiment sous le choc, fait-elle valoir. On l'a vraiment poussée à l'extérieur de la verrière. Elle n'est pas tombée à terre en pleine face, mais quand même, de la part du directeur général, de pousser une employée, il aurait pu attendre que tout ça soit terminé et venir me voir directement. »

Jean-Claude Loranger préfère ne pas accorder d'entrevue. Dans un échange de courriels, il affirme toutefois n'avoir bousculé aucun employé.

Plus tôt ce mois-ci, M. Loranger a été réprimandé par le TAT. La juge Judith Lapointe tranchait alors qu'il avait commis de l'ingérence syndicale et refusé de négocier de bonne foi.