Une nouvelle formation de préposés aux bénéficiaires au secours du manque de main-d'oeuvre

Des pistes de solution pour remédier au manque de personnel à la Villa Bonheur de Granby ont été étudiées par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS et des employés du CHSLD au cours des derniers jours.

Depuis la manifestation spontanée, la semaine dernière devant le CHSLD où des employés décriaient le manque de ressources, le CIUSSS veut améliorer le dialogue. Certaines avenues à court et plus long terme ont fait l'objet de discussions.

Entre autres, les parties ont évoqué la possibilité de transférer des employés d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de préposés aux bénéficiaires de disponibles. On discute avec l'employeur pour diminuer la pression à court terme sur les travailleurs de la Haute-Yamaska et particulièrement à la Villa Bonheur. Embaucher dans d'autres pays, rendre le programme d'études plus attrayant, ce sont des solutions à long terme. Le problème est tellement grand, qu'il faudra que le gouvernement adresse la situation parce que l'employeur, avec les ressources qu'il a, ne peut pas faire de miracle , rappelle la conseillère syndicale au SCFP, Mélanie Cloutier.

Une nouvelle formation

Aussi, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a annoncé un nouveau partenariat avec la Commission scolaire Val-des-Cerfs afin de former plus rapidement des préposées aux bénéficiaires. La nouvelle formation sera donnée au Centre régional intégré de formation (CRIF) de Granby à compter du 1er avril.

Dès le départ, les étudiants pourront travailler dans les établissements du CIUSSS de l'Estrie-CHUS comme « apprentis de métier » les week-ends ce printemps et à temps complet cet été. Puis, cet automne, ils poursuivront leur formation en raison de trois jours par semaine en classe et de deux jours en milieu de travail.

Au total, pendant leur formation, les étudiants auront la possibilité de travailler plus de 725 heures à un taux horaire de 17,25 $.

Les personnes intéressées sont invitées aux portes ouvertes du CRIF ce mercredi de 17 h 30 à 20 h 30.

Pour l'occasion, le programme de formation pour les préposés aux bénéficiaires est renommé Assistance à la personne en établissement et à domicile. Le nombre d’heures de formation passera de 750 heures à 870 heuresé. Cette hausse s'explique par la fusion des programmes d'assistance à la personne en établissement et à domicile.