Marco, 7 ans et demi, voit sa vie chamboulée par l'arrivée d'une petite soeur, Maria-Héléna. Au même moment, sa meilleure amie lui raconte avoir rencontré un extraterrestre possédant des pilules magiques. Elle lui offre d'ailleurs une de ses fameuses pilules afin qu'il puisse faire un travail scolaire plus facilement.

Marco fait alors la rencontre de Marco bleu. Le jeune héros fera alors un séjour marquant sur la planète de son nouvel ami.

Marco bleu pose plusieurs questions dont : comment vivre l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille? Comment faire preuve d'imagination pour pallier aux défis de la vie?

La marionnette sous diverses formes

Les très belles marionnettes du Théâtre de l’Œil portent le texte de Larry Tremblay dans cette adaptation de l'album jeunesse Même pas vrai.

Marionnettes de type Bunraku (contrôlées par les manipulateurs à l'arrière), marionnettes en carton et masques sont ici utilisés pour personnifier les héros de la pièce, auxquelles des comédiens-manipulateurs de talent donnent vie.

Marco bleu, une pièce signée Larry Tremblay Photo : Michel Pinault

Soulignons également le travail de Richard Lacroix, qui propose une très belle scénographie où la sphère et le demi-cercle sont à l'honneur. L'univers poétique conçu par le créateur est très beau.

Traduites en plusieurs langues, les oeuvres de Larry Tremblay s'adressent habituellement aux adultes. Marco Bleu est sa première incursion dans l'univers théâtral jeunesse.

L'histoire fait d'ailleurs penser par moments au Petit Prince de Saint-Exupéry. Le héros découvre une autre planète où tout est semblable et différent, et il y acquiert au passage quelques leçons de vie.

Des similitudes qui soulignent d'autant plus le caractère un peu forcé du texte de Tremblay.

Bref, une première expérience d'écriture théâtrale pas tout à fait malheureuse, mais qui gagnerait à faire preuve d'un peu plus de folie. On sent un peu trop la volonté didactique de l'auteur derrière le récit.

La pièce Marco bleu est présentée jusqu'au 6 mars au théâtre des Gros Becs sur la rue Saint-Jean.