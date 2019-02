Shape of You interdite avant 22 h dans une partie de l'Indonésie

En Indonésie, la province de Java occidental a décidé d'interdire la diffusion, pendant la journée, de 85 chansons anglophones à la télévision et à la radio en raison de leurs paroles jugées vulgaires et négatives.

Parmi ces chansons interdites entre 3 h et 22 h, on retrouve Shape of You d’Ed Sheeran, That's What I Like de Bruno Mars et Love Me Harder d’Ariana Grande.

« Les chansons et les vidéoclips véhiculant ou montrant des obscénités, du sexe ou des drogues sont bannis des programmes audiovisuels », a déclaré, mardi, Neneng Athiatul Faiziyah, un membre de la commission de l’audiovisuel de la province de Java occidental.

Un pays religieux

Plus grand pays musulman au monde, l’Indonésie se montre de plus en plus restrictive quant aux contenus considérés comme pornographiques aux yeux d'autorités faisant preuve d'un fort conservatisme.

Le mois dernier, à la suite de la mobilisation d’artistes et de militants dénonçant une atteinte à la liberté d'expression, le parlement indonésien a abandonné un projet de loi visant à empêcher les créations musicales véhiculant une influence négative venue de cultures étrangères ou pouvant inciter le public à commettre des actes violents ou illégaux.