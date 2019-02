Le quatuor, composé de Témiscamiens d’origine, pratique cet art depuis plus de 35 ans.

Selon la directrice du Rift, Amélie Cordeau, le spectacle-bénéfice est devenu un incontournable pour l’offre culturelle au Témiscamingue.

Ça va supporter des activités qu’on va mettre en place pour les jeunes. Amélie Cordeau, directrice du Rift

On est beaucoup au niveau du développement des auditoires et de la jeunesse. J’arrive de Québec où j’ai programmé des spectacles. On veut faire plus de médiation culturelle. Ça va venir supporter nos activités en médiation culturelle avec la jeunesse , précise Amélie Cordeau.

L’équipe du Rift dévoilera également son nouveau site Internet lors de l’événement.

Qui sont les Trois Mimes?

Composée de Christian Barrette, Pierre Rivard, Marc Roberge et Denis Labrance, la troupe des Trois Mimes utilise la performance scénique et le multimédia à travers ses prestations.

Une dépêche de journal relatant un spectacle des Trois Mimes. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les Trois Mimes ont gagné la Finale provinciale de Cégep en spectacle en 1985 et se sont même produits jusqu’en France.

Le groupe va présenter d’anciens numéros, adaptés au goût du jour.

Deux membres des Trois Mimes habitent toujours au Témiscamingue.