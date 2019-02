Fermeture surprise du Woùf Zone de Sherbrooke

Les portes fermeront définitivement à la fin avril.

« C'est un commerce qui fonctionne bien. Ce ne sont pas des raisons financières ou une faillite qui sont en cause. Ce sont des erreurs de parcours et de mauvais choix qui m'obligent à prendre cette décision », explique la propriétaire, Geneviève Bernier.

Le commerce était ouvert depuis un peu plus de deux ans. « Chaque semaine, plus de 150 chiens venaient chez nous. Nous avons une clientèle fidèle et respectueuse. C'est pour ça que je trouvais important de leur dire d'avance pour que les clients aient le temps d'écouler leur carte prépayée. Les gens qui suivent nos cours d'éducation canine pourront aussi terminer leur session. », ajoute Mme Bernier.

La propriétaire n'est pas fermée à vendre son commerce si un acheteur lui faisait une proposition.