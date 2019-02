Liaison aérienne annulée entre la Côte-Nord et la rive sud en raison des vents

L'annonce de la reprise de la desserte aérienne n'aura pas duré longtemps. Tous les vols prévus aujourd'hui par la Société des traversiers du Québec (STQ) pour pallier l'absence de lien maritime entre Matane et la Côte-Nord sont annulés.

La desserte aérienne entre Mont-Joli, Baie-Comeau et Sept-Îles devait reprendre ce matin à 9 h. La STQSociété des traversiers du Québec estime que les vols sont impossibles en raison des conditions météorologiques.

Le service devrait toutefois être offert lorsque les conditions s'amélioreront, jusqu'au retour du CTMA Voyageur sur le fleuve, vendredi.