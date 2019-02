Pénélope McQuade remplacera Catherine Perrin à l’émission Médium large

Questionnée dès l’annonce du retrait de la programmation estivale de son émission Les échangistes, en octobre dernier, Pénélope McQuade n’avait confirmé aucun scénario concernant ses projets à venir.

Cette dernière avait toutefois laissé sous-entendre qu’elle ne se retrouvait pas les mains vides. Sur les ondes de Radio-Canada Première, peu de temps avant les Fêtes, elle avait d'ailleurs mentionné avoir reçu plusieurs propositions depuis l'annonce de la fin de son émission estivale.



« J'espère rester à Radio-Canada, qui est un endroit où on me donne une liberté créatrice incroyable », avait-elle dit sur les ondes de l'émission Région zéro 8.



Au micro de son émission, mardi, Catherine Perrin a pour sa part confirmé qu'elle fera toujours de la radio, « dans un autre créneau qui sera plus hebdomadaire ». Elle n'a cependant pas donné tous les détails de sa nouvelle émission, précisant que le projet « se dessine », et que tout « n'est pas encore ficelé ».

Passer le flambeau

L’animatrice actuelle de Médium large, Catherine Perrin, avait annoncé son départ imminent en décembre, en laissant savoir qu’elle désirait « passer le flambeau pour se consacrer à autre chose, justement pendant que tout va bien ».

L'animatrice Catherine Perrin Photo : Radio-Canada / Christian Côté

