Courir vers le marathon : à quoi ressemble un plan d'entraînement

Courir est, au fond, assez simple. Il faut mettre un pied devant l'autre et recommencer... des milliers de fois. Le but est de répéter l'action le plus rapidement possible sur une distance précise. Cependant, si un coureur veut trop faire, trop vite, les risques de blessures augmentent. C'est pourquoi, pour réussir, il faut un plan d'entraînement.