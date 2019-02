Le non-respect d'un feu rouge a causé une collision entre un autobus de la STO et une voiture à Gatineau

L’accident est survenu à l’angle des boulevards Montclair et de la Carrière, et l'enquête tend à démontrer que l'automobiliste n'a pas respecté la signalisation routière, selon la porte-parole du SPVG Andrée East.

L’accident est survenu à l’angle des boulevards Montclair et de la Carrière. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

L'autobus de la STO qui a subi l'accident effectuait le parcours de la ligne 95.

Une ambulance a rapidement quitté les lieux avec une personne à son bord.

Selon le SPVG, il y avait deux occupants à bord de l'automobile, une dame et un enfant. Ils ont tous les deux été blessés et transportés à l'hôpital.

Il y avait 100 personnes à bord de l'autobus accordéon, selon les autorités. Le chauffeur a subi des blessures mineures. L'état d'une cinquantaine de personnes a été évalué par les services d'urgence à la suite de l'accident, et 15 d'entre elles ont dû être transportées hôpital.

Collision entre un autobus de la STO et une automobile à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Selon le témoin Dominik Bélanger, l’automobile aurait grillé un feu rouge.

Nous sommes arrivés à la lumière, on a vu l’autobus arriver, puis j’ai vu le véhicule complètement passer sur le feu rouge et c'est là que l’impact est arrivé. Je suis débarqué de mon auto, j’ai été porter assistance, la conductrice était correcte, mais c’est plus le petit gars qui a l’air d’avoir eu plus de blessures. C’est des choses que nous ne voulons pas voir , a expliqué le témoin.

Vers 10 h, les policiers du SPVG ont gazouillé que l'événement était terminé, mais qu'ils allaient assurer une présence afin de faciliter la circulation.

#Collision Montclair et corridor du Rapibus:



Scène terminée, mais des policiers sont toujours sur place pour faire la #circulation en raison d'un poteau tombé au sol lors de l'accident. #Gatineau — PoliceGatineau (@PoliceGatineau) 26 février 2019

Il s'agit du deuxième accident impliquant un autobus de la STO à survenir à cette intersection depuis le début de l'année, selon Mme East.

Par ailleurs, la signalisation devrait être revue dans les prochains mois dans le secteur : des feux clignotants doivent être installés à l’intersection Montclair pour diminuer les accidents au début de l’été 2019.