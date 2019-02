Un troisième point de vente de cannabis à Ottawa

Un troisième point de vente de cannabis aura pignon sur rue à Ottawa. Cette fois-ci, la nouvelle enseigne pourrait s'établir sur la rue Bank, entre les rues Lewis et Waverley.

La demande a été faite auprès de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) pour qu’une franchise de « Hobo Recreational Cannabis Store » s’établisse sur la rue Bank. Cette entreprise prévoit ouvrir plus de 15 boutiques en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, peut-on lire sur leur site web.

La première demande officielle pour l'ouverture d'un magasin de cannabis légal dans l'est de l'Ontario a été faite par des gens d'Ottawa. Si on leur donne le feu vert, ils pourraient accueillir leurs premiers clients dans un local de la rue Wellington Ouest, près de la promenade Island Park.

La seconde demande a été faite pour une implantation dans le marché By à Ottawa, au 129, rue York, l'ancien restaurant Smoque Shack près de la rue Dalhousie.

Cadre réglementaire strict

La vente au détail de cannabis en Ontario va commencer dès le 1er avril prochain.

Les clients des boutiques âgés de 19 ans ou plus pourront voir et sentir les produits, mais les commerçants devront utiliser des contenants verrouillés pour entreposer la substance.

Les points de vente de cannabis doivent se trouver à au moins 150 mètres des écoles et pourront être ouverts de 9 h à 23 h. Aucun produit ou accessoire ne pourra être visible de la rue.