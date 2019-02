Zenabis signe une lettre d'intention avec la Société québécoise du cannabis

Le Québec deviendra la neuvième juridiction canadienne où les consommateurs ont accès aux produits de Zenabis avec la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon.

Zenabis espère répondre à la demande du Québec grâce à ses installations à proximité, soit au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et ce, dès le second trimestre de 2019.

La SQDCSociété québécoise du cannabis a subi plusieurs pénuries de marijuana depuis la légalisation, en octobre 2018.

Cette lettre d'intention avec la SQDCSociété québécoise du cannabis ajoute un élément important à notre plate-forme d'approvisionnement nationale, élargissant davantage notre marché , a déclaré par voie de communiqué Andrew Grieve, président-directeur général de Zenabis.

Zenabis a connu une importante croissance dans les dernières années, mais semble avoir du mal à trouver des employés pour son usine d'Atholville, dans le nord du Nouveau-Brunswick. L'entreprise y tiendra, mardi, une troisième foire à l'emploi.