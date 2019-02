Émeute de Shippagan : la défense tente d’ébranler la crédibilité du propriétaire de l’usine

Le propriétaire de Daley Brothers est toujours aussi combatif après trois jours de témoignage, mais il faut dire que l’entreprise a perdu plus de trois millions de dollars lorsqu’une foule en colère a alors incendié son usine à Shippagan, en 2003.

Il a été révélé la semaine dernière que l’usine n’a jamais été assurée, et ce, à cause d’un simple oubli. Lundi, on a appris qu’un courtier a confondu « Shippagan » et « Chéticamp » quand est venu le temps de remplir les formulaires. Il y a ensuite eu un règlement de 1,9 million de dollars avec le courtier d’assurance.

Les questions des avocats de la Gendarmerie royale du Canada concernaient surtout les déplacements de fonds entre les différentes composantes de Daley Brothers.

Le ton monte

Le ton a monté d’un cran lorsqu’un des avocats de la GRCGendarmerie royale du Canada a rappelé que Daley Brothers a plaidé coupable en 2006 à une accusation de fraude fiscale. Selon Terry Daley, les avocats tentent de s’attaquer directement à sa crédibilité.

Terry Daley était nettement plus combattif en fin de matinée lorsqu’il a senti que l’avocat du Procureur général du Canada attaquait sa crédibilité. pic.twitter.com/n7kbYnt4yP — Michel Nogue (@michelnogue) 25 février 2019

Durant son témoignage, Terry Daley a demandé une enquête sur la façon dont la GRCGendarmerie royale du Canada a géré l’émeute de 2003. Ceci touche chaque agent qui a fait ou qui fera partie de la GRC, la chaîne de commandement a fait défaut ce jour-là. Au lieu d’assumer ses responsabilités, la GRC a cherché à se défendre et elle a posé des gestes répréhensibles.

Toujours selon Terry Daley, l’émeute de 2003 a fait beaucoup de victimes à Shippagan : les citoyens ont perdu plus de 200 emplois après l’incendie à l’usine de Daley Brothers. La communauté de Shippagan n’a plus de travail. Si je devais choisir une seule usine, je prendrais celle de Shippagan. On y trouve de bonnes personnes et d’excellents stocks de poisson.

Rappel des faits Le 2 mai 2003, une foule en colère brûle quatre bateaux de pêche et des centaines de casiers de pêche au quai de Shippagan. Des pêcheurs dénoncent la décision du gouvernement fédéral d'accorder une part permanente du quota de crabe des neiges à des Autochtones et à des pêcheurs côtiers. Quand la fumée se dissipe, il ne reste plus que des cendres de l'usine et d'un entrepôt que vient d'acheter l'entreprise de Terre-Neuve-et-Labrador, Daley Brothers. Près de 16 ans plus tard, les avocats d'un syndic de faillite réclament 38 millions de dollars à la GRC. Deloitte a pris le relais de Daley Brothers, qui a fermé ses portes depuis les événements de 2003. Le syndic réclamait aussi 50 millions de dollars à la Ville de Shippagan. En octobre, les deux parties ont conclu un accord à l'amiable.

