Le gouvernement de Doug Ford crée une méga-agence de la santé

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, doit dévoiler ce matin sa réforme tant attendue, qui inclura, selon des sources de CBC, la création d'une méga-agence ayant la responsabilité de gérer le système de santé et son budget annuel de 60 milliards de dollars.

Cette méga-agence doit remplacer les 14 Réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) et six agences provinciales, y compris cyberSanté et Action Cancer Ontario.

L'échéancier de ces fusions n'est pas connu pour l'instant.

Le plan provincial vise par ailleurs à inciter les hôpitaux, les résidences de soins de longue durée et les autres fournisseurs de services de santé à former des groupes de soins intégrés. On ne sait pas pour l'instant comment les médecins de famille s'intégreraient à ces groupes.

Sans vouloir donner plus de détails sur sa réforme, la ministre Elliott a affirmé, lundi, qu'elle voulait s'attaquer au problème de médecine de couloir . Nous devons mettre le patient au coeur de notre système de santé , a-t-elle dit.

Elle a souligné que 30 000 Ontariens étaient en attente d’un lit dans un foyer pour aînés et que 12 000 personnes sont traitées chaque jour dans les couloirs des hôpitaux. Elle a aussi affirmé que la liste d’attente était beaucoup trop longue pour des soins de santé mentale et des traitements des dépendances.

Soins en français et privatisation

La chef néo-démocrate Andrea Horwath s’est déjà prononcée contre la création d'une méga-agence de la santé, affirmant qu’il s’agirait d’une méga-bureaucratie .

Elle craint aussi que le gouvernement ouvre la porte au secteur privé pour fournir certains soins de santé, ce qu'a nié la ministre Elliott.

Par ailleurs, on ne sait pas pour l'instant ce qui adviendra des six entités de planification des services de santé en français, qui sont directement liées aux RLISS.

De son côté, le chef intérimaire des libéraux, John Fraser, défend le bilan de son parti au pouvoir, malgré les critiques du nouveau gouvernement conservateur.

Je ne prétends pas qu'on a tout réglé, dit M. Fraser. Mais si quelqu'un affirme qu'il a toutes les solutions en santé, il ne vous dit pas la vérité, parce que ça nécessite un travail continuel.

Avec des renseignements fournis par Eve Caron