Plusieurs routes et écoles sont encore fermées

Des routes régionales et de nombreux rangs demeurent fermés en raison de la tempête. Les cours sont à nouveau suspendus dans les deux commissions scolaires du Lac-Saint-Jean, au Cégep de Saint-Félicien et au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé. Au Saguenay, les écoles primaires de Laterrière et Sainte-Rose-du-Nord sont aussi fermées et il n'y a pas de transport pour les jeunes du secondaire dans ces secteurs.