Des consultations sur l'avenir du mégacentre du Plateau

Les résidents du secteur du Plateau, à Gatineau, seront consultés sur l'avenir du mégacentre commercial situé entre le boulevard du Plateau (au nord) et le boulevard des Allumettières (au sud), dont la vocation est appelée à changer.

Organisées par la conseillère Maude Marquis-Bissonnette, les consultations consistent, dans un premier temps, en un sondage en ligne qui mesurera les priorités des citoyens face à ce grand espace commercial où se trouvent le cinéma star Cité, le magasin Walmart et une multitude d'autres commerces.

L'ajout d'espaces de détente et de verdure, la sécurité, le transport actif et l'accessibilité au mégacentre font partie des questions soumises dans ce sondage.

L'intérêt des résidents semble déjà manifeste. Selon l'élue du secteur, une centaine de personnes avaient déjà répondu au sondage quelques heures seulement après son lancement en ligne, lundi à midi.

Lors du deuxième volet des consultations, les résidents seront invités à participer à des ateliers, le 30 mars prochain, qui permettront de mieux identifier les enjeux d'aménagement et des propositions pour diversifier les centres commerciaux.

Une firme de consultants embauchée pour l'exercice présentera également des modèles de redéveloppement de mégacentres, ailleurs au Québec. Le rapport de consultation sera déposé au printemps.

Des changements réglementaires

En juin de l'année dernière, la conseillère Maude Marquis-Bissonnette a présenté un changement au plan d'urbanisme afin de permettre la construction de tours d'habitation, destinées à une clientèle de personnes âgées autonomes et semi-autonomes, en plein coeur de cette zone commerciale.

Les édifices de 8 à 10 étages seront aussi dotés d'espaces pour des commerces de proximité, tels des salons de coiffure, pharmacies ou services de santé.

Les changements se poursuivront cette année, alors que la Ville s'apprête à finaliser un exercice de concordance qui modifiera les usages prévus au plan d'urbanisme pour favoriser davantage les espaces résidentiels et récréatifs. Un nouveau plan d'intégration et d'insertion architecturale (PIIA), qui fixe des règles de manière plus pointue, sera quant à lui adopté d'ici 2020.

Il faut changer le modèle et se coller aux nouvelles tendances. Plusieurs villes reviennent au modèle des rues principales, qui sont des milieux de vie et non de gros espaces commerciaux. Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale

Selon la conseillère, les mégacentres sont des modèles économiques en déclin qui non seulement créent des îlots de chaleur, mais favorisent les déplacements en voiture.

Un horizon de 25 ans

La transformation complète du mégacentre, qui est en quelque sorte le visage du secteur du Plateau, n'est pas pour demain. Ça va prendre des années, on parle d'un horizon de 25 ans , précise Maude Marquis-Bissonnette.

Elle ajoute cependant que les consultations, tout comme les changements réglementaires que la Ville s'apprête à faire, donneront à Gatineau une vision d'avenir pour ce secteur.

Après avoir rencontré les propriétaires des terrains de la zone au cours de la dernière année, Maude-Marquis Bissonnette soutient qu'il y a une ouverture à faire les choses autrement.