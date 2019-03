Mossoul est « anéantie et sans vie », raconte un chirurgien britanno-colombien

« Je n’avais jamais vu d'endroit aussi anéanti et sans vie », raconte le Dr Steve McVicar, qui vit à Rossland, dans la région de Kootenay-Boundary.

Si la destruction était bien visible dans les rues de Mossoul, le médecin a aussi été touché par les gens qu’il a rencontrés. « Il y avait un médecin de famille qui a perdu sa femme et ses quatre enfants dans les bombardements, se souvient le chirurgien. Chaque Irakien qui travaillait avec moi a perdu un membre de sa famille, mais ils m’ont semblé très résilients. Ils veulent reconstruire leur pays. »

Le Dr Steve McVicar décrit Mossoul comme un endroit « anéanti et sans vie ». Photo : Steve McVicar

De retour chez lui depuis environ deux semaines, le Dr McVicar pense encore aux collègues et aux patients qu’il a croisés pendant ses six semaines passées en Irak.

« Je peux survivre un mois et demi dans ces conditions, en sachant que je vais finir par embarquer dans un avion et revenir chez moi, dit-il. Je me sens mal pour les gens de là-bas, parce qu’ils sont pris dans leur pays, avec la tristesse et la destruction qui les entourent. Je ne peux pas m’imaginer vivre de cette façon. »

Une mission de reconstruction

Jusqu'à l'été 2017, Mossoul était contrôlée par le groupe armé État islamique. La ville a alors été reprise par les forces irakiennes, avec le soutien de la coalition internationale menée par les États-Unis, au terme de la bataille de Mossoul.

L’équipe avec laquelle le Dr McVicar a travaillé a pour objectif de traiter des blessures survenues pendant les combats et les bombardements. « C’était un projet de reconstruction, explique le chirurgien britanno-colombien. Je ne traitais pas de plaies vives. C’étaient des blessures chroniques liées à la guerre et aux bombardements. »

Steve McVicar parle par exemple de fractures mal cicatrisées, de membres déformés et de plaies infectées.

Ces cas sont bien différents de ceux qu'il rencontre à l’Hôpital régional de Kootenay-Boundary. « Ici, on traite des blessures graves qui sont souvent dues à des accidents de ski ou de vélo de montagne, mais rien de comparable à l’horrible violence subie par les os et les tissus pendant la guerre », affirme le médecin.

Le Dr Steve McVicar, qui vit à Rossland, en Colombie-Britannique, effectue une procédure médicale sur une patiente de Mossoul dans le cadre d'une mission de Médecins sans frontières. Photo : Steve McVicar

L’expérience acquise auprès de MSF permet de développer des compétences qui peuvent servir à aider beaucoup de monde, ajoute-t-il.

Des ressources limitées

Pendant ce séjour dans le nord de l’Irak, le Dr McVicar a travaillé dans une unité chirurgicale mobile, conçue par MSF. « C’est petit, mais on s’y habitue et on arrive à faire notre travail », dit Steve McVicar.

À quoi ressemble l’unité chirurgicale mobile de MSF? Le MUST (Mobile Unit Surgical Trailer) est une unité chirurgicale installée dans cinq camions-remorques qui permet aux équipes de MSF d’intervenir près des lignes de front, tout en offrant la possibilité de se déplacer rapidement en cas de danger. Chaque remorque a sa propre fonction : une salle d’opération, une salle de réveil et de soins intensifs, une salle de stérilisation, une pharmacie et une salle de rangement pour l’équipement médical.

Les ressources sont toutefois limitées, précise le médecin de Rossland. « Il n’y a pas beaucoup de soutien, explique-t-il. Ici [en Colombie-Britannique], je peux m'adresser à d’autres médecins si nécessaire. Là-bas, je suis celui qui doit prendre la dernière décision pour le patient, et c’est cette décision qui peut changer la donne au bout du compte. »

Maintenant qu’il est rentré chez lui, le Dr McVicar se remet peu à peu de son expérience en Irak. « La première semaine après le retour, j’ai toujours l’impression d’être dans une sorte de brouillard, admet-il. Ça prend du temps pour se réhabituer à la vie d’ici. »

Avec des informations de Brady Strachan