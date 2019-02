Lévis : des parents se mobilisent pour maintenir des garderies ouvertes

Lors d'une réunion qui s’est tenue lundi soir, des parents ayant l'appui du ministère de la Famille ont discuté de solutions pour maintenir les établissements ouverts.

Trois mères ont décidé de prendre les choses en main. Elles ont annoncé à une centaine de parents que les services seraient maintenus au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

Les propriétaires des garderies La Boîte à câlins, La Boîte à magie et La Boîte aux sourires ont annoncé samedi matin, par courriel, qu'ils cessaient leurs activités à compter 1er mars à 18 h, soit vendredi.

Les enfants qui fréquentent La Boîte aux sourires, dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome, devront cependant être déplacés dans les établissements de Saint-Romuald ou de Charny puisque le bâtiment qui l’abrite n'est pas loué, mais appartient plutôt aux propriétaires de la garderie.

Garder les éducatrices

Pour que le projet fonctionne, les organisatrices demandent aux parents de ne pas envoyer leurs enfants ailleurs. Elles espèrent que les éducatrices actuelles continueront de travailler dans les établissements. Certaines ont déjà passé des entrevues pour se trouver un nouvel emploi.

Si les garderies venaient à manquer d'éducatrices, le projet de les maintenir ouvertes pourrait tomber à l’eau, puisque les ratios éducatrice-enfants ne seraient pas respectés. Une condition que le ministère de la Famille exige.

« On a déjà l'appui du Ministère. Je pense que ce soir, on a pu rallier une bonne partie des parents et une bonne partie des éducatrices à poursuivre le projet et ne pas quitter le bateau. La prochaine étape sera de trouver un acheteur potentiel », explique Arianne Harvey, l'une des organisatrices de la rencontre de lundi soir.

Des parents s’interrogent

Des parents étaient soulagés à la fin de la rencontre, mais demeuraient sceptiques, l'incertitude planant toujours sur les intentions des éducatrices.

« La seule ombre au tableau que je vois, c'est de voir s'ils vont réussir à garder les éducatrices », disait Nicolas Sévigny.

D'autres parents ont assuré qu'ils allaient laisser leur enfant dans leur garderie. Ils affirment ne pas avoir d’autre choix, les places étant difficiles à trouver ailleurs dans le réseau.

« On a tous un lien d'appartenance à ces garderies-là. C'est comme une famille », a lancé Carl Brisson.

Mercredi, les éducatrices auront le mandat de prendre en note les noms des parents qui souhaitent continuer d'envoyer leurs enfants aux garderies dont les fermetures ont été annoncées.

Problèmes financiers

Les parents et les éducatrices se donnent le reste de la semaine pour planifier la suite des services. Ils ont créé un groupe Facebook pour partager l'information et répondre aux nombreuses questions.

Les organisatrices de la soirée n'ont pas voulu s’étendre sur la raison des fermetures soudaines, mais ont confirmé que les propriétaires avaient des problèmes financiers.

Des acheteurs potentiels avec des « reins solides » et d'autres établissements dans le domaine de la petite enfance se seraient manifestés, selon des parents.

Ceux qui étaient présents à la rencontre de lundi soir ont évoqué la possibilité d'intenter un recours collectif contre les propriétaires des garderies puisque le préavis de fermeture de 90 jours n'a pas été respecté.