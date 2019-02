Têtes d'affiche spectaculaires pour le 25e anniversaire du CMA

Encerclez le 16 août 2019 dans votre calendrier, les festivités du 25e CMA s’annoncent prometteuses. Zachary Richard, 1755, Les Méchants Maquereaux et Lennie Gallant sont au menu d’une soirée vibrante de nostalgie.

Cayouche, Jacques Surette, Annie Blanchard et Jason Guerette se joindront aussi aux pionniers de la musique d'ici.

En 1994, Zachary Richard a fait vibrer des milliers d'Acadiens au son de sa voix, à Shediac. Le premier CMA Congrès mondial acadien a été un moment charnière pour l’Acadie et ses artistes.

Personne n’était au courant de l'étincelle que ça allait allumer et c'est devenu clair dès ce moment-là que quelque chose s'était passé , se souvient Jac Gautreau. Le membre des Méchants Maquereaux assure la direction artistique et musicale du 25e CMACongrès mondial acadien .

Malgré la pluie et les ennuis techniques, le groupe a livré une prestation que Jac Gautreau n’oubliera jamais. On a tourné les moniteurs vers le public et on a joué quatre ou cinq chansons avec le public, très proche pour pouvoir nous entendre.

À gauche, Jac Gautreau des Méchants Maquereaux et à droite, Roland Gauvin du groupe 1755. Photo : Radio-Canada

Une performance intime que les artistes tenteront de transmettre au public 25 ans plus tard.

Pour moi, c'est un des gros moments de notre carrière », affirme Roland Gauvin du groupe 1755. On revient après 25 ans, avec toute une gang de monde qui était là, mais aussi qui ont fait partie d'autres congrès. Je trouve ça vraiment cool.

C'est comme une soirée avec une gang de chums. Jac Gautreau, Méchants Maquereaux

Ça va être l'occasion de célébrer ensemble, de regarder vers l'arrière, mais vers l'avant aussi parce qu'on a invité des jeunes aussi à venir se joindre au spectacle, croit Jac Gautreau. C'est nostalgique, mais en même temps, je pense que c'est plein d'espoir.

On arrive en 2019 avec une série d'artistes qui, pour la plupart, ont tous participé à ces congrès, remarque le directeur de la programmation du CMA Congrès mondial acadien 2019, Éric Cormier. On avait une opportunité ici de faire un clin d'œil aux 25 ans du congrès.

Le Show du 25e sera le plus grand événement du 6e Congrès mondial acadien qui aura lieu dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard cet été.

Ce grand spectacle lancera aussi l’espace Extrême frontière au centre-ville de Moncton, un véritable quartier des spectacles où seront regroupés plus de 50 artistes et musiciens d’ici et d’ailleurs.

Avec les informations d’Anne-Marie Parenteau et Marielle Guimond