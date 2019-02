Les routes de l'Abitibi-Témiscamingue rouvrent graduellement

Au moment d'écrire ces lignes, vers 19h30 lundi soir, la route 101 est toujours fermée à la circulation entre Rollet et Notre-Dame-du-Nord. Un détour est toutefois possible pour rejoindre Ville-Marie via Angliers et la route 391.

Ailleurs dans la région, les automobilistes doivent circuler en convois escortés par les autorités sur de courts tronçons de route. C'est le cas notamment sur la route 101 entre Macamic et Poularies et sur la route 109 entre Amos et St-Mathieu-de-l'Harricana.

Au plus fort de la tempête, jusqu'à une dizaine de tronçons de route ont été complètement fermés à la circulation.

Rappelons que le ministère des Transports du Québec, à pied d'oeuvre pour déneiger les routes depuis le petit matin a parlé d'une situation exceptionnelle. « On a vécu du verglas, ensuite de la poudreuse est tombée et par la suite, des vents de 50 à 60 km/h se sont levés, expliquait le conseiller en communications Luc Adam en fin d'après-midi. Alors on a vécu une tempête parfaite. Ça fait 25 ans que je travaille pour le ministère des Transports et si on a fermé dix routes en 25 ans pour des conditions routières, c'est beau. Ça donne une idée de l'ampleur. »