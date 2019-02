Routes fermées : des tronçons des routes 101 et 386 demeurent fermés au Témiscamingue; les autres routes de la région sont maintenant rouvertes

Au moment d'écrire ces lignes, vers 19h30 lundi soir, la route 101 est toujours fermée à la circulation entre Rollet et St-Bruno-de-Guigues. Un détour est toutefois possible pour rejoindre Ville-Marie via Angliers et la route 391.

Toutes situées en bordure de la route 386, les municipalités de Fugèreville, Latulipe et Belleterre demeurent quant à elles relativement isolées puisque la route 386 est toujours fermée à la circulation à partir de l'angle avec la route 391.

Rappelons que le ministère des Transports du Québec, à pied d'oeuvre pour déneiger les routes depuis le petit matin a parlé d'une situation exceptionnelle. « On a vécu du verglas, ensuite de la poudreuse est tombée et par la suite, des vents de 50 à 60 km/h se sont levés, expliquait le conseiller en communications Luc Adam en fin d'après-midi. Alors on a vécu une tempête parfaite. Ça fait 25 ans que je travaille pour le ministère des Transports et si on a fermé dix routes en 25 ans pour des conditions routières, c'est beau. Ça donne une idée de l'ampleur. »