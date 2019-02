Vision zéro : les candidats à la mairie de Trois-Rivières se prononcent

Après avoir participé aux deux séances de consultation publique sur le projet Vision zéro et après avoir tâté le pouls de la population sur le sujet, les candidats à la mairie de Trois-Rivières prennent position dans le débat.

Jean-François Aubin, Éric Lord et Jean Lamarche s’entendent sur un point : le projet, tel que présenté par le conseil municipal, n’est pas bien reçu par le public.

Éric Lord va jusqu’à proposer de changer le nom du projet en raison des divisions qu’il a causées au sein de la population.

Selon lui, il faudrait aussi une deuxième phase de consultation publique et attendre les résultats d’une étude commandée par la Ville et le ministère des Transports avant d’implanter le projet.

Jean Lamarche propose lui aussi d’attendre les résultats de la même étude, mais ajoute qu’une liste des mesures adoptées par Trois-Rivières pour améliorer la sécurité routière au cours des cinq dernières années serait nécessaire pour évaluer les besoins de la Ville.

Pour sa part, Jean-François Aubin juge qu’il ne faut pas attendre les résultats de l’étude pour aller de l’avant avec Vision zéro. Il croit que les mesures qui seront adoptées par la Ville devront se baser sur les opinions des citoyens et non leur être imposées.

40 km/h : pour ou contre?

L’ancien conseiller municipal juge donc que d’abaisser la limite de vitesse à 40 km/h dans toutes les rues résidentielles et collectrices irait à l’encontre de la volonté du public.

S’il juge que la mesure n’est pas prioritaire, il croit néanmoins qu’elle pourrait être adoptée à certains endroits.

Éric Lord abonde essentiellement dans le même sens et croit que certaines zones sensibles pourraient se prêter à la mesure.