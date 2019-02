Une coalition conteste la légalité du permis d’exploration du gisement Old Harry

Le projet d'exploration pétrolière du gisement Old Harry, à Terre-Neuve-et-Labrador, a été abandonné en juin dernier par la compagnie Corridor Resources. Une coalition opposée à l'exploitation pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent conteste maintenant le permis octroyé par l'Office Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (OCTHE).

Au coeur du litige se trouve le gisement de pétrole Old Harry, au sud-ouest de l’île de Terre-Neuve. L'entreprise Corridor Resources a suspendu l'exploration du gisement en juin 2018, mais la validité de son permis est remise en question.

Le futur de cette région est en jeu , signale l’avocat d’Écojustice, Josh Ginsberg.

Le gisement Old Harry, à cheval sur les limites maritimes de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Photo : Radio-Canada / Carolanne Jean

La coalition, à laquelle s’est jointe la fondation David Suzuki, juge que le permis d'exploration émis par l' OCTHEOffice Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers en 2017 est illégal. La question est débattue en Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

L'Office Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers leur a donné une nouvelle licence d'exploration en dépit du fait que la loi est extrêmement claire, soutient le porte-parole de Coalition Saint-Laurent, Sylvain Saint-Laurent. On ne peut pas donner d'extension ou de renouvellement à une compagnie d'exploration pétrolière.

En 2008, Corridor Resources obtient un permis d'exploration de neuf ans pour le gisement pétrolier Old Harry. Lorsque le permis arrive à échéance en 2017, l' OCTHEOffice Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers lui octroie un nouveau permis d'exploration pour une durée de quatre ans.

Le second permis accordé à Corridor Resources était un nouveau permis et non une extension du premier, s’est défendu l' OCTHEOffice Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers en cour lundi. La Coalition Saint-laurent rejette cette interprétation.

L'esprit de la loi c'est de ne pas permettre à une compagnie de s'asseoir sur un permis et de le monopoliser à long terme, stipule Sylvain Saint-Laurent. Il y a peut-être des créations d'aires protégées bloquées par ce processus.

Des procédures préventives

Les projets de forages ne sont jamais allés de l'avant, mais la Coalition Saint-Laurent veut éviter que des situations semblables se répètent. Le golfe du Saint-Laurent abrite des milliers d'espèces marines.

Je pense que c’est une cause importante pour démontrer que nous représentons les limites des pouvoirs de ces [offices] , affirme la porte-parole la Fondation du Sierra Club.

L' OCTHEOffice Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers a refusé les demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Le procès pourrait avoir des conséquences majeures pour l’économie terre-neuvienne alors que l’exploration gazière et pétrolifère en mer est en croissance. L’an dernier, le gouvernement de la province a annoncé des plans pour favoriser le secteur des hydrocarbures afin d’alléger la dette.

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers a annoncé l’identification d’une nouvelle zone qui pourrait intéresser l’industrie pétrolière en juillet 2018. Photo : getty images/istockphoto / Arthurpreston

Les plans évoquent une centaine de nouveaux puits de forage et plus de 650 000 barils de pétrole par jour d’ici 2030.

Les procédures judiciaires ont été interrompues par le blizzard lundi. La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador devrait terminer l’audience mardi.

D’après un reportage de Marie-Isabelle Rochon.