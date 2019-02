Protection de la jeunesse : le NPD dénonce la fermeture du bureau de Thunder Bay

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a annoncé à la fin de la semaine dernière la fermeture dans les prochains mois du « bureau de l’intervenant » dans le Nord-Ouest ontarien.

Cette fermeture s’inscrit dans le cadre des transferts des pouvoirs d’enquête de l’intervenant en faveur des enfants et des jeunes vers le bureau de l’Ombudsman.

Selon une déclaration du bureau de l’Ombudsman, des consultations seront menées avec les communautés du Nord de l’Ontario et les Autochtones pour s’assurer qu’ils connaissent les services de l’Ombudsman et qu’ils puissent y accéder.

Je suis convaincu que les normes, les méthodes, l’intégrité et l’efficacité du bureau de l’Ombudsman garantiront non seulement la protection des droits et des intérêts des enfants et des jeunes, mais leur profiteront également grâce à notre capacité démontrée à résoudre les problèmes et à favoriser des changements positifs.

Paul Dubé, Ombudsman de l'Ontario