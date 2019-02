Mauvais temps : des élèves retenus à l'école en Beauce

Des élèves de l'école primaire Barabé-Drouin à St-Isidore étaient toujours sur les lieux vers 18 h 30.

Le mauvais temps a forcé la fermeture de plusieurs routes. Selon le maire de St-Isidore, Réal Turgeon, les enfants ne manquent de rien et ont accès à de la nourriture.

Les opérations de déneigement ont repris en début de soirée et devraient permettre une reprise de la circulation vers 21 h.

« Quand on a des vents forts et de la poudrerie, ça ferme très rapidement. On n'a pas beaucoup de boisés et on est aux grands vents », explique le maire Réal Turgeon.

St-Isidore a toujours été reconnue. Lorsqu'il y a des tempêtes à ce temps-ci de l'année, avec de la neige et des grands vents, on est comme dans un bouchon. Réal Turgeon, maire de St-Isidore

Le transport scolaire a également été suspendu. Les écoles ont demandé aux parents de venir chercher leurs enfants eux-mêmes.

Pareil mauvais temps est loin d'être inhabituel, ajoute le maire. Lui-même garde des souvenirs de tempêtes « historiques ».

« Je me souviens quand j'étais petit bonhomme, tout avait été fermé pendant trois jours », lance-t-il en riant.

Des élèves de la Polyvalente de Saint-Georges sont également retenus dans leur établissement.

Des centres d'hébergements temporaires ont été mis en place dans plusieurs municipalités en raison des nombreuses fermetures de route.

Plus de détails à venir