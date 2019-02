Projet Authier : la CSN promet d'intensifier la lutte si le gouvernement n'impose pas de BAPE

« Pour nous, c'est inacceptable de voir un projet d'une telle ampleur avec autant de conséquences potentielles puisse se tenir sans un Bureau d'audiences publiques sur l'environnement », s'exclame le président de la CCATNQ-CSN, Félix-Antoine Lafleur, lors du point de presse.

Si le gouvernement refuse de soumettre le projet Authier au BAPE, la CSN ne jettera pas l'éponge, prévient M. Lafleur. « On va se concerter avec tous les organismes intéressés afin de tenir une mobilisation », souligne-t-il.

On va poursuivre et intensifier [la mobilisation] si besoin est, parce que c'est inacceptable. Félix-Antoine Lafleur, président de la CCATNQ-CSN

La CCATNQ-CSN représente plus de 7000 membres issus de 70 syndicats. Une position en faveur d'un BAPE pour Authier a été entérinée lors d'une assemblée générale il y a plusieurs mois.

Peu de confiance envers la minière

M. Lafleur estime que les justifications du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui affirme attendre l'analyse de ses fonctionnaires, ne tiennent pas la route. « Ils ont les documents depuis le 20 décembre et on comprend mal que 67 jours plus tard, on n'est pas capable d'avoir un avis alors qu'il y a clairement un consensus dans la population sur la nécessité d'un BAPE », s'exclame-t-il.

Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec de la Centrale des syndicats nationaux (CCATNQ-CSN), Félix-Antoine Lafleur Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Rappelons que la loi prévoit que le gouvernement peut soumettre tout projet minier au BAPE, si les enjeux environnementaux et les préoccupations de publics le justifient.

Le président de la CCATNQ-CSN affirme que les agissements des représentants de Sayona Québec accentuent les doutes sur les capacités de la minière à respecter l'environnement. « Il y a tellement eu de tentatives de la minière de contourner la demande d'un BAPE, qu'on peut s'inquiéter sur ses pratiques futures », affirme-t-il.

Félix-Antoine Lafleur espère également que les députés de la CAQ, qui se sont positionnés en faveur d'un BAPE, feront tout en leur pouvoir pour que les citoyens de la région soient entendus à l'Assemblée nationale. « S'ils nous abandonnent, nous nous ferons un devoir de leur rappeler lors des prochaines élections », prévient-il.