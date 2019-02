Pas de mine d’Arianne Phosphate, pas de troisième port sur la rivière Saguenay

Radio-Canada a appris que le contrat qui unit Port Saguenay à Arianne Phosphate est clair : si la minière n'offre pas de garanties suffisantes, il n'y aura pas de troisième port sur la rivière Saguenay. Pas question non plus qu'un port soit construit sans mine, de quoi rassurer les opposants qui craignaient que le terminal soit un éléphant blanc.

Avant qu’on commence la construction de ce terminal-là, il va falloir que la mine ait obtenu son financement. Carl Laberge, directeur général, Port Saguenay

Pour le moment, Arianne Phosphate, ça va être notre seul client. Il faut donc s'assurer que ce client-là va être au rendez-vous et qu'il va opérer sur une période suffisamment longue pour pouvoir financer les installations , ajoute le directeur général.

Carl Laberge, directeur général de Port Saguenay Photo : Radio-Canada

Le projet de terminal sera financé en grande partie par le contrat avec Arianne Phosphate.

Les coûts sont estimés à 260 millions de dollars actuellement. Le terminal ferait environ la moitié de la superficie de l’actuel port de Grande-Anse.

Port Saguenay va être le maître d'œuvre d'une grande partie du projet, mais basé sur du financement qui est basé sur un contrat avec la minière Ariane. On demande de l'aide financière gouvernementale sur les programmes qui existent actuellement pour la partie qui est multiusager du terminal, mais ça représente une partie relativement petite du financement total , explique Carl Laberge.

Port Saguenay compte débuter la construction du port à peu près en même temps que celle de la mine. Rien ne presse puisqu’aucun échéancier n'est prévu pour le moment.

Le bâtiment de Port Saguenay Photo : Radio-Canada

Les opposants rassurés

Les opposants au projet de terminal craignaient de se retrouver avec un éléphant blanc dans le fjord. Ils sont rassurés de savoir que Port Saguenay a pris les mesures nécessaires pour éviter cette situation.

On l'a dit plusieurs fois, pas de mine, pas de port. On ne veut pas un port qui va servir à rien en plus de défigurer le fjord et d'augmenter le trafic maritime. Donc, cette clause-là est la bienvenue, c'est sûr. En plus, en ce moment, les actions [d’Arianne Phosphate] sont très basses, c’est rassurant , de dire la porte-parole de la Coalition Fjord, Anne Gilbert-Thévard.

Un port moteur de développement

Par ailleurs, Port Saguenay estime que la construction d'un troisième port pourrait être un vecteur de développement pour la rive nord du Saguenay d'autant plus qu'Arianne Phosphate n'utilisera pas toute la capacité du terminal.

On estime qu'environ 25 % du temps à quai va être utilisé par Arianne Phosphate, donc il reste de la place pour d'autres clients éventuels qui pourraient utiliser ce terminal-là , affirme le directeur général de Port Saguenay, Carl Laberge.

Selon lui, la construction du port pourrait même être un tremplin pour des projets dans plusieurs secteurs comme celui de la forêt.