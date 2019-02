La Ville de Gatineau double ses effectifs dédiés aux nids de poule

La Ville a deux priorités, soit le soufflage des bancs de neige et le remplissage des nids de poule, a expliqué le président du comité exécutif de Gatineau.

Généralement, la Ville déploie en hiver deux équipes presque en permanence , alors que cette semaine, environ cinq équipes sont sur le terrain. Ce chiffre peut varier d’une journée à l’autre, selon la température.

C'est certain que les nids de poule, on aimerait tous les remplir en même temps. Mais, malheureusement, on ne peut pas , a dit M. Tessier. Par contre, les nids de poule, eux, apparaissent tous en même temps. Donc, il y a toujours un délai entre l’apparition du nid de poule et le remplissage.

Le président du Comité exécutif de la Ville de Gatineau, Cédric Tessier. Photo : Radio-Canada

Parallèlement à ça, on continue le déglaçage des rues et des trottoirs et on a des équipes qui sont affairées à débloquer les puisards , a précisé Cédric Tessier.

Bien qu’il espère que la saison tire à sa fin, le conseiller s’attend à ce que de nouvelles précipitations de neige compliquent le travail de déneigement. Il sera difficile de faire toutes les rues, mais on continue de faire du soufflage dans les rues locales quand même , a soutenu M. Tessier.

Il a expliqué que la Ville procède selon sa politique établie récemment, qui régit la priorisation pour le soufflage des rues. Les rues plus étroites vont être faites en priorité , a soutenu le conseiller.

En ce qui a trait au déblayage des rues, les normes de service sont atteintes, assure-t-il. La situation n’est pas la même pour les trottoirs, où les équipes de la Ville ont eu de la difficulté à atteindre les objectifs fixés par la Ville, notamment à la suite de la dernière bordée.

Lorsqu’il y a des enjeux de sécurité ou lorsqu’il y a un corridor scolaire, c’est évident que ces secteurs vont être faits , a pour sa part précisé la conseillère Louise Boudrias.

Par ailleurs, les précipitations peuvent interrompre le travail des équipes affectées au soufflage de la neige, qui se consacreraient plutôt au déblaiement, parce que ce sont les mêmes équipes , a expliqué Mme Boudrias.

La conseillère du district de Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond indique avoir reçu des plaintes relativement aux trottoirs glacés dans son quartier et reconnaît que la Ville de Gatineau a connu un hiver un peu spécial . Cela justifie, selon elle, la mise en place d'un comité permanent sur les travaux publics.

Des citoyens exaspérés

Des piétons interrogés ont soutenu avoir vu plusieurs personnes chuter en raison des trottoirs glacés. Ceux-ci ont dit souhaiter que la Ville continue son travail.

C’est le cas de Richard Cadieux, qui a dit avoir vu tomber quelques personnes qui marchaient sur des trottoirs glacés au cours de la journée de lundi. Selon lui, la Ville devrait mettre plus d’abrasifs pour éviter ces situations.

La situation est assez difficile présentement et pourrait être améliorée, selon Jean-Marie Racine. Pour éviter de chuter, il avoue marcher dans la rue. On n’a pas le choix , déplore-t-il.