Le conseiller en communications du ministère des Transports du Québec est catégorique : il n'a jamais vu pareille situation. « C'est vraiment exceptionnel ce qu'on vit aujourd'hui, lance d'emblée Luc Adam. Ça fait 25 ans que je travaille pour le ministère des Transports et si on a fermé dix routes en 25 ans pour des conditions routières, c'est beau. Ça donne une idée de l'ampleur. »

Ce qui est arrivé, c'est qu'on a vécu du verglas, ensuite de la poudreuse est tombée et par la suite, des vents de 50 à 60 km/h se sont levés. Alors on vit une tempête parfaite. Luc Adam, conseiller en communications au MTQ

Abitibi et Témiscamingue séparés

Plusieurs routes ont été fermées à la circulation une bonne partie de la journée en Abitibi-Témiscamingue, en raison de ces conditions météorologiques difficiles. L'Abitibi et le Témiscamingue sont d'ailleurs littéralement coupés l'un de l'autre avec la fermeture, à partir de Rollet, des routes 101 et 391 qui relient les deux secteurs. « Au Témiscamingue, pour les gens qui doivent se rendre à Belleterre, la route 382 est fermée complètement aussi », ajoute M. Adam.

Les tronçons de route en rouge sur la carte du ministère des Transports du Québec sont tous fermés à la circulation. Photo : quebec511.info

Casse-tête Val-d'Or, Amos, Rivière-Héva, Barraute

Le carré composé des villes d'Amos, de Rivière-Héva, de Barraute et de Val-d'Or donne aussi des maux de tête aux automobilistes alors que des tronçons des routes 109 (St-Dominique-du-Rosaire-Amos-Rivière-Héva), 386 et 387 (Amos-Barraute-Val-d'Or) demeurent fermés à la circulation. Sur la route 111, des policiers de la Sûreté du Québec ont commencé à escorter des convois de véhicules à partir de la fin de l'après-midi, alors que la circulation avait été complètement stoppée pendant une partie de la journée.

« Les gens sont accompagnés d'un véhicule de la Sûreté du Québec pour un certain laps de temps, là où les lames de neige rétrécissent la route, précise M. Adam au micro de l'émission Région zéro 8. On fait ça en alternance et par segments de route. »

Plusieurs automobilistes ont ainsi été forcés de transiter par la route 395 vers Preissac pour ensuite rejoindre la route 117, qui est quant à elle demeurée ouverte toute la journée.

Vers un retour à la normale?

« On a eu beaucoup, beaucoup d'appels, mais on ne peut pas donner d'heure de réouverture, poursuit Luc Adam. Ça va dépendre de la vitesse des vents. Les vents semblent vouloir diminuer de façon progressive et si ça continue de diminuer, on va pouvoir rouvrir dans les prochaines heures, en tout cas, on l'espère », évaluait-il peu de temps après 16h.

Au moment de mettre ce texte en ligne, vers 17h30, Environnement Canada retirait l'avis de poudrerie en vigueur en Abitibi-Témiscamingue.