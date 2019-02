Quatre ans de pénitencier pour contacts sexuels sur des mineures

Le juge Michel Boudreault a accepté la suggestion commune de la Couronne et de la défense de quatre ans de pénitencier pour Raphaël Boudreault.

Le prévenu âgé de 23 ans a plaidé coupable à 14 chefs d'accusation dont quatre de contacts sexuels sur des adolescentes de moins de 16 ans. Les autres chefs portaient sur le trafic de stupéfiants et des bris de probation.

Il utilisait son véhicule, du cannabis et de l'alcool pour séduire les adolescentes et les amadouer avant de procéder aux contacts sexuels. Dans un cas, il a eu une relation sexuelle complète.

Raphaël Boudreau a aussi été déclaré délinquant à contrôler pour cinq ans.

Dans les procédures de ce genre-là, on peut contester et demander une contre-expertise. Par contre, mon client reconnaît la problématique qu'il a. Il est prêt à la travailler et ça ressortait du rapport de l'expertise qui a été fournie. C'est pour ça qu'il ne l'a pas contestée.

Roseline Bouchard-Zee, avocate de Raphaël Boudreault