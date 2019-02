Agressions sexuelles : un nouveau programme bientôt implanté dans les écoles de la Vallée-de-l'Or

Le programme intitulé Empreinte, qui mise sur la collaboration entre le milieu académique et communautaire, a été déployé dans plusieurs régions du Québec dans les dernières années. Selon un premier bilan présenté lundi matin lors d'un point de presse tenu à Montréal, il aurait eu des effets plus que bénéfiques sur les élèves, membres du personnel et parents. Une proportion de 82 % des élèves affirment que les ateliers ont permis d'identifier les moyens pour prévenir les agressions.

Le CALCS L'étoile du Nord offrira des ateliers dès le printemps prochain dans certaines écoles. « Ce qui est bon dans ce programme, c'est que ce n'est pas juste pour les jeunes, c'est aussi pour le personnel scolaire et les parents, souligne l'intervenante Judy Lafontaine. Donc, la prévention se fait beaucoup plus largement dans ce cas-ci, cela aide aux effets bénéfiques pour toute la communauté. »

Des ateliers seront offerts de la 3e à la 4e année secondaire, ce qui permet également d'évaluer le cheminement des participants. « Cela apporte vraiment des changements importants dans leur développement, dans leur mentalité, dans leur comportement », croit Mme Lafontaine.

S'attaquer tôt au problème

Selon la coordonnatrice du programme Empreinte, Mélanie Sarroino, 75 % des femmes victimes de violence qui ont fait appel aux CALACS ont été victimes de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans. Des données qui démontrent l'importance de s'attaquer tôt au problème.

« On remarque que les jeunes filles ont plus tendance maintenant à parler, on a beaucoup plus de dévoilement d'adolescente, constate Mme Lafontaine. Ça réaffirme l'importance de ce programme pour bien outiller les intervenantes. »

La première évaluation du programme a par ailleurs permis de constater des améliorations autant chez les filles et les garçons, se réjouit la professeure en sexologie de l'Université du Québec à Montréal, Manon Bergeron.

Il semblerait que les travailleurs dans les milieux scolaires soient par contre mal outillés pour recevoir des confidences de victimes. Jusqu'à 86 % d'entre eux affirment qu'ils n'avaient jamais reçu de formation auparavant sur cet enjeu. « Mais presque une personne sur deux affirme avoir déjà reçu des confidences », précise Mme Bergeron.