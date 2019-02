Des élèves dans la nouvelle école francophone de Golden dès septembre

Un an et demi après avoir commencé leurs démarches pour une telle école, les parents voient leur rêve se concrétiser.

Jessica Chagnon qui est installée à Golden depuis trois ans est ravie que ses deux enfants y soient inscrits : l’un rentrera en maternelle et le second en 3e année.

John Denham est le premier des parents de Golden à s’être lancé dans l’aventure en contactant le Conseil scolaire francophone (CSF) afin de connaître les démarches à suivre. Il est anglophone, mais né au Québec dans un village francophone. Installé dans cette région depuis 12 ans, il tient à voir sa fille s’enrichir à travers une éducation francophone.

J’ai été éduqué en français et moi personnellement, je me définis comme quelqu’un qui a grandi bilingue. Et j’ai vraiment profité d’avoir les deux langues dans ma vie au niveau linguistique et au niveau culturel et ça, c’est quelque chose que je voulais pour ma fille.

John Denham, membre du comité de parents pour la nouvelle école à Golden