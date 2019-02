L'Alberta sous une chape de froid

« C’est extrêmement froid dans toute la région, et nous n’avons pas fini de traverser cette période. Il ne faut pas s’attendre à voir percer les tulipes et les jonquilles, et que tout soit calme jusqu’en mai », ajoute-t-il.

Environnement Canada a lancé un avis de froid extrême pour plus de la moitié de la province, avec un facteur éolien pouvant atteindre -40.

L’alerte vise les régions de High Level et Fort Chipewyan dans le Nord, de Medicine Hat et Brooks dans le Sud, d’Edmonton, Leduc, Camrose, Wetaskiwin et Leduc dans le Sud-Est, de Fort Saskatchewan et Vegreville à l’Est, et de Westlock et Barrhead au nord de la capitale.

Même si Calgary n’est pas visée par cette alerte, il faut noter que les températures y sont bien en dessous des moyennes saisonnières.

M. Scott s’attend à ce que les provinces des Prairies connaissent un retour des températures plus chaudes, mais que le froid pourrait être à nouveau de retour à la fin mars, et ce, jusqu’au début d’avril.

L’agence gouvernementale attribue cette nouvelle vague de froid à une masse d’air en provenance de l’Arctique.

Environnement Canada rappelle qu’une exposition de quelques minutes seulement au froid peut provoquer des engelures.

Le mercure pourrait amorcer une timide remontée mercredi, mais redescendre vendredi.

« Rappelez-vous que si c’est trop froid pour vous, ce l’est aussi pour vos animaux de compagnie », conclut M. Scott.