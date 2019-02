Un regroupement de femmes veut forcer un meilleur financement de l'aide juridique

La directrice générale de l’organisme West Coast Leaf, Kasari Govender, souhaite que la Cour suprême de la Colombie-Britannique rejette cette requête en radiation : « Ce que nous voulons, c’est que la cour nous dise que cette cause peut aller de l’avant jusqu’au procès, pour que les plaignants aient droit à leur journée au tribunal. »

Le groupe, qui agit au nom de l’Alliance des mères monoparentales de la Colombie-Britannique et d’une femme, Nicole Bell, soutient que les critères déterminant qui a droit à l’aide juridique sont trop sévères et que le « manque de service » est inconstitutionnel. Il réclame un meilleur financement de ce programme.

« Ce défaut de procurer des services juridiques adéquats met la vie et la sécurité des femmes et des enfants à risque [...] et les traite de façon discriminatoire, affirme Kasari Govender. Cela a un impact disproportionné sur les femmes parce qu’elles sont particulièrement touchées par le sous-financement de l’aide juridique. »

Pas de fondement juridique

La province, quant à elle, cherche à faire radier la demande de West Coast Leaf, parce qu’elle ne repose pas sur un « motif de poursuite raisonnable », c’est-à-dire qu’elle n’a pas réellement de fondement juridique.

Il est possible de contester au cas par cas une décision prise par la Société des services juridiques de la Colombie-Britannique, affirme le gouvernement.

Une procédure de révision judiciaire existe lorsqu’une demande d’aide juridique est refusée, soutient-il, mais il ne revient pas au tribunal de s’ingérer dans la gestion des fonds publics : « Les questions liées au financement des programmes sociaux sont un enjeu politique, et non légal ».

Des critères trop sévères

Selon l’organisme West Coast Leaf, les critères donnant droit à l’aide juridique sont trop sévères. « L’écart entre les personnes qui se qualifient et ceux qui peuvent se payer un avocat est très significatif, croit Mme Govender. La plupart d’entre nous, dans cette province, nous situons à l’intérieur de cet écart. »

Le gouvernement rétorque que les critères de sélection actuels sont nécessaires pour aider ceux qui sont vraiment dans le besoin, en raison des moyens financiers limités dédiés à l’aide juridique.

Les audiences à propos de la requête en radiation se tiennent lundi, mardi et mercredi.

Si le tribunal décide que la cause peut aller de l’avant, le procès à proprement parler devrait avoir lieu en février 2020.

Avec des informations de Julie Landry