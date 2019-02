Y a-t-il vraiment de la congestion routière à Québec?

En plein débat sur la pertinence de construire un troisième lien routier entre Québec et sa rive-sud, de nouvelles données de Statistique Canada révèlent que les automobilistes de la Capitale-Nationale ont bien peu de raisons de se plaindre.

À peine 2,3 % des automobilistes de la grande région de Québec ont déclaré passer plus de 60 minutes dans leur voiture pour se rendre au travail, lors du recensement 2016, ce qui classe Québec au 29e rang sur 35 régions métropolitaines de recensement au Canada.

À titre comparatif, les travailleurs de Montréal, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke sont tous plus nombreux à passer plus d'une heure dans leur véhicule.

Montréal se classe au 10e rang au Canada avec 7,2 % d'automobilistes qui effectuent des trajets de longue durée. On retrouve ensuite Ottawa-Gatineau au 13e rang (4 %) à égalité avec Trois-Rivières, puis Sherbrooke au 25e rang (2,8 %).

Les travailleurs de Saguenay arrivent tout près derrière ceux de Québec, alors qu'ils sont 2,1 % à passer plus d'une heure en voiture pour aller au boulot.

En janvier, le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, avait réitéré l'engagement de son parti en matière de développement d'infrastructures routières, dont l'aménagement d'un troisième lien entre Québec et sa rive-sud.