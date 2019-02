La Division scolaire franco-manitobaine prépare son budget 2019-2020

Selon le directeur général de la DSFM, Alain Laberge, cette augmentation correspond à un accroissement du nombre d’élèves pris en charge.

« On a 2 % de plus d'élèves [...]. On a quelques nouveaux enseignants à embaucher pour l'an prochain, un peu d'ajouts au niveau de l'éducation spécialisée et le maintien des projets pilotes », explique-t-il.

La DSFM prévoit ainsi un budget de 96,3 millions de dollars pour l’année prochaine. Une somme qui dépend de plusieurs sources, selon Alain Laberge.

« C'est la province qui va nous fournir [l’argent]. On reçoit un peu d'argent du fédéral aussi, et le retour des taxes des autres divisions scolaires », précise-t-il.

Le directeur général souligne également une situation particulière de la DSFM en tant que division provinciale, comparativement aux autres divisions scolaires.

« Chaque division scolaire reçoit son budget de la province; et à partir du budget reçu de la province, ils vont aller de l'avant avec une taxe, qui est passée aux contribuables, explique-t-il. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là. »

Projets pilotes

Comme l’an dernier, et même sans financement provincial, la DSFM compte tout de même maintenir ses projets pilotes en puisant dans ses propres deniers.

« On croit que ces projets-là sont très importants, soutien Alain Laberge. Le projet de métiers, c'est demandé par tous nos élèves du secondaire. Le projet de prématernelle, dans les endroits stratégiques où on les a placés, on a vu qu'on avait moins besoin de francisation lorsqu'on arrivait à la deuxième année et que nos élèves étaient beaucoup plus prêts à entrer à la maternelle. »

Le budget de la DSFM prévoit un coût par élève d’environ 16 000 $, soit un budget plus élevé que dans d’autres divisions, mais que le directeur général relativise.

« On a plus de 140 parcours d'autobus à travers la province au complet, donc le parc d'autobus coûte excessivement cher. On a des trajets très longs à couvrir, parce qu'on a moins d'écoles que la majorité des anglophones », précise-t-il.

Avec des informations de Camille Gris-Roy