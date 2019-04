Pétrole et canari, d'Étienne Marcoux

Né à Victoriaville en 1977, Étienne Marcoux a fait des études de linguistique à l’Université du Québec à Montréal au début des années 2000. Passionné par la langue et ses subtilités, il a ensuite entrepris une carrière de traducteur, qu’il poursuit encore aujourd’hui, faisant notamment partie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ). Au tournant des années 2010, il est retourné sur les bancs d’école afin de faire des études littéraires à l’Université de Sherbrooke, ce qui lui a permis de vivre de l’intérieur les bouleversements du printemps érable en 2012. Ce moment marquant de l’histoire récente du Québec lui a fait prendre conscience de l’importance de la participation citoyenne à la vie politique, et il a commencé, à partir de ce moment, à s’impliquer au sein de l’association locale de Québec solidaire dans sa circonscription, située en Estrie. Nourrissant un vif intérêt pour la littérature et la philosophie, Étienne pratique l’écriture à temps perdu depuis le début de son adolescence, mais il s’agit de la première fois qu’il soumet un texte de son cru à un concours littéraire officiel, ayant auparavant toujours gardé ses écrits pour lui-même ou pour la seule sphère privée.

Les premières lignes de Pétrole et canari

Les feuilles de l’automne avaient commencé à abrier le sol d’une épaisse couverture tachetée de mille et une nuances de jaune, de rouge, d’orange et de brun, et parsemée de rares îlots encore visibles d’herbe jaunissante, depuis quelques semaines déjà. Une brise faisait doucement frémir le feuillage encore fixé aux ramilles, et à tout moment les pétioles se détachaient pour laisser les feuilles s’envoler et tournoyer lestement dans les airs, comme si elles dansaient avec le souffle léger du vent, avant de venir se poser délicatement au sol et se mêler aux autres feuilles venues s’y déposer avant elles, condamnées à une décomposition prochaine qui leur ferait bientôt perdre forme et couleurs.



Un bruit de froissement se fit tout à coup entendre. Deux bottes hautes de caoutchouc vert sombre avec des semelles couleur jonquille s’élevaient lourdement du sol à tour de rôle pour y retourner un peu plus loin, poussant et écrasant avec langueur les limbes desséchés devant elles. Lents et traînants, les pas produisaient un bruissement monotone qui alerta la vigilance d’un geai bleu perché sur le faîte d’une des branches rabattues d’un formidable saule pleureur, situé non loin.