Le ravin, de Jacques Lemaire

Après des études en littérature comparée, Jacques Lemaire a enseigné au collégial, puis il est passé à l’administration scolaire, entre autres comme directeur des études au Collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal. Maintenant qu’il dispose enfin de temps pour lui, il consacre ses heures à ce qu’il a toujours le plus aimé faire : lire, écrire bien sûr, voyager, écouter de la musique, vivre avec les êtres qu’il aime. Il pourrait faire cela jusqu’à la fin des temps. Il est le créateur d'un site consacré la poésie, Poetes.com (Nouvelle fenêtre) .

Les premières lignes du Ravin

Ce qu’en pense le comité de sélection

Un texte d’un grand suspense. Une écriture maîtrisée. On commence l’histoire en essayant de retenir notre souffle, angoissé par ce qui s’en vient. On sent la détresse de ceux qui composent ce convoi et qui s’en vont vers la mort. On imagine l’anxiété des passagers. Et plus l’histoire avance, plus la tension monte. On anticipe la fin, la mort. On imagine ce genre de scène dans plusieurs coins du globe. Et à la fin, c’est comme si l’auteur délivrait le lecteur de quelque chose. Un texte dur, à la limite du supportable.

Guy Bélizaire, lecteur 2019