Souvenirs de Solange, 1963, de Véronique Laforest

Fille de la campagne de 35 ans, Véronique Laforest a fait son secondaire à Nicolet pour ensuite s’exiler au Collège Champlain St. Lawrence à Sainte-Foy (profil langues). Un été en Europe lui a donné la piqûre du « vrai » voyage. Après un bac en rédaction, traduction et littérature anglaise à Sherbrooke, elle est retournée travailler deux ans à Québec, pour ensuite faire quelques contrats à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick. Revenue au Québec depuis 2013, elle continue de voyager ici et là, et assouvit son besoin d’écrire en tant que conceptrice-rédactrice pour l'entreprise Signé François Roy.

Les premières lignes de Souvenirs de Solange, 1963

Ça y est, la maison familiale a été vendue. La ferme, la machinerie, les terres, les animaux… tout. Il faut maintenant partir pour vrai, vider la place. Même si elle n’y avait pas vécu toute sa vie, Marianne avait grandi dans cette maison trop grande, trop vieille, trop pleine de souvenirs. Les traits de crayon marquant ses deux ans et demi, trois ans et quatre ans étaient encore visibles dans l’embrasure de la garde-robe que son père n’avait jamais repeinte.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Souvenirs de Solange raconte une histoire autant individuelle que littéraire : grâce à un journal intime retrouvé, une fille des temps modernes découvre la femme derrière sa mère.

Nahka Bertrand, lectrice 2019

