De la neige au plaisir des commerçants dans le Nord-Est

Certains résidents de la région de Bathurst, comme Cindy Bento, sont exaspérés devant une énième bordée de neige.

On commence à en avoir ras le bol de pelleter. Oui, à force de le faire, de sortir dans le froid, il y a beaucoup de neige.

Mais d'autres, comme Marc-André Boudreau rencontré dans une boutique de plein air, s'en sortent mieux.

On s'amuse avec la motoneige, la pêche sur la glace, le ski de fond, le ski alpin, la raquette. Pour en profiter pleinement, il faut bien s'équiper, dit-il,

On s'est acheté un équipement de ski de fond, lance-t-il. On en faisait il y a peut-être vingt ans, mais on était concentré sur le ski alpin. Mais avec la région qu'on a ici, les beaux sentiers, l'abondance de neige, on va en profiter au max.

Louis-Olivier Bertin, copropriétaire de la Compagnie Rivière Népisiguit, à Bathurst. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

La générosité de dame nature réjouit le copropriétaire de la Compagnie Rivière Népisiguit, Louis-Olivier Bertin.

On a vu une grosse augmentation dans les ventes d'équipement, des choses comme des raquettes à neige, les skis de fond, les planches, même les skis alpins, relate Louis-Olivier Bertin. On a vu une augmentation quand même assez significative.

Guy Ward, de l'entreprise Brunswick Powersports Polaris à Beresford, est un autre commerçant satisfait. Les ventes de motoneiges ont grimpé d'environ 15 % cette saison.

Guy Ward, de l'entreprise Brunswick Powersports Polaris, à Beresford. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Il précise que l'abondance de neige attire de nombreux touristes du sud de la province et aussi de la Nouvelle-Écosse pour pratiquer la motoneige. Des touristes qui dépensent dans la région, croit-il.

Ça va arriver qu'ils vont voir nos machines puis ils vont dire "c'est le temps pour une nouvelle motoneige". De toute façon, ils passent leur année dans la région. C'est pour ça qu'ils aiment acheter ici, pour faire les services puis l'entretien qui suit l'achat d'une machine neuve.

Des pelles et du sel

Dans les magasins, les articles de déneigement comme les pelles ne restent pas longtemps sur les crochets depuis le début de la saison froide. Un autre produit est également très populaire au Home Hardware de Bathurst.

Le monde veut du sel, du sel, du sel. Louise Doiron, superviseure du Home Hardware

Si la tempête commence dans l'après-midi ou un peu le matin, c'est vraiment achalandé , dit-elle en souriant.

L'expression l'or blanc, en parlant de la neige tombée du ciel, prend ainsi tout son sens.