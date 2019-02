Jasvir Deol sera le nouveau candidat du NDP dans Edmonton-Meadows

Le courtier d'assurances Jasvir Deol a vaincu la députée Denise Woollard dans la course à l'investiture néo-démocrate dans la nouvelle circonscription Edmonton-Meadows. Ce sera donc lui qui affrontera le nouveau candidat vedette du Parti conservateur uni, Len Rhodes, aux prochaines élections provinciales.

La députée d’Edmonton-Mill Creek, Denise Woollard, n’aura pas la chance de se battre pour conserver son siège lors des prochaines élections prévues au printemps. Les membres du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta ont plutôt élu Jasvir Deol pour les représenter dans la circonscription d’Edmonton Meadows. Un autre concurrent, Chand Gul, a aussi été battu.

« Je suis fier d’être dans l’équipe de Rachel [Notley] et de continuer à me battre pour de bons emplois en matière de santé et d’éducation », a déclaré Jasvir Deol.

Jusqu’ici, la plupart des nominations du NPD ont fait face à peu, ou pas, d’opposition, mais celle-ci a été plus disputée.

Plus de 400 membres du parti ont d'ailleurs voté alors que du côté de l'opposition, l’ex-président des Eskimos, Len Rhodes, a été nommé la semaine dernière comme candidat du Parti conservateur uni (PCU) dans cette circonscription.

Je crois que ça montre que le PCU veut une victoire ici. Nous devons donc travailler ensemble et travailler fort pour garder ce comté dans le camp du NPD. Denise Woollard, ex-candidate à nomination du NDP dans Edmonton-Meadows.

« Le PCU nous a parachutés un inconnu, rien de moins qu’un gérant d’équipe de football, qui ne vit pas ici et qui ne connaît pas la population », a commenté Denise Woollard.

Jasvir Deol croit aussi que Len Rhodes a beau être connu des Edmontoniens en général, il « ne comprend pas la démographie de la région » et il n’a « aucune connexion ».

Le courtier d’assurance vit dans sa circonscription depuis 26 ans. Il a été candidat fédéral pour le NPD dans les élections de 2015. Il avait été battu par Amarjeet Sohi, le ministre actuel des Ressources naturelles.

Les élections albertaines auront lieu entre la mi-avril et la fin du mois de mai.