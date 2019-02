Des parents militent pour un stade de soccer couvert à Bonaventure

Ces parents souhaitent éviter l'exode des jeunes qui veulent s’inscrire aux programmes sports-études. Le projet est soutenu par la Ville de Bonaventure et la Commission scolaire René-Lévesque qui y voient une façon de favoriser la réussite scolaire et le développement des jeunes.

Le maire Roch Audet appuie l'idée, mais dans une optique régionale. Il voit la Ville comme un facilitateur dans le dossier. On va voir comment on peut les soutenir, explique M. Audet, comment on peut arriver à un résultat et arriver à mettre en place cette infrastructure. Mais, on parle surtout d'organisation, de concentration sportive de haut niveau pour la région. À la base, c'est ça, mais pour pouvoir le réaliser, ça prend une infrastructure.

Le stade couvert serait doté d'une structure gonflable ou fixe. Le coût pourrait osciller entre 8 et 15 millions de dollars.

Ce complexe sportif pourrait abriter un terrain de soccer de 45 mètres par 90 mètres et une piste d'athlétisme de 400 mètres.

Cette structure sportive, si elle était construite, serait annexée à la polyvalente de Bonaventure et au futur aréna dont le chantier commencera cette année.

Les promoteurs du projet souhaitent déposer un plan d'affaires ce printemps.

D'après les informations de Pierre Cotton