Le Manitoba veut combattre la syphilis congénitale

Il y a eu 10 cas de syphilis congénitale au Manitoba au cours des six derniers mois, alors qu'il n'y en avait eu qu'un seul en 2017. Le médecin hygiéniste en chef par intérim de la province, le docteur Michael Isaac, sonne l'alarme au sujet de la syphilis, qui se répand de manière inquiétante dans la province.

D’après Santé Manitoba, cette augmentation est fortement liée au nombre de cas d’infection chez les femmes. Entre 2014 et 2018, le nombre de femmes ayant obtenu un diagnostic de syphilis est passé de 60 à environ 168.

Par le passé, la syphilis touchait davantage les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Au cours des trois dernières années, on constate que les personnes hétérosexuelles sont plus touchées. Dr Michael Isaac, médecin hygiéniste en chef par intérim de la province

Or, les femmes enceintes qui ont la maladie peuvent la transmettre à leurs enfants. Le Dr Isaac précise que les conséquences de la syphilis congénitale sont graves et nombreuses : fausse couche, enfant mort-né, malformations, anémie aiguë, déficience mentale, méningite, etc.

Pour ce qui est des 10 cas de syphilis congénitale traités dans la province, le ministère de la Santé affirme qu’environ le tiers des mères concernées n’avaient pas reçu un suivi prénatal adéquat et que 70 % d'entre elles avaient consommé de la drogue pendant la grossesse.

Pour prévenir d’autres cas et pallier le problème de la syphilis, la province prévoit mener une vaste campagne de sensibilisation et invite les Manitobains à se responsabiliser sexuellement.