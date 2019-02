Revitalisation de la Grande Place : les copropriétaires de Place Saint-Laurent ouverts aux discussions

L'un de ses membres, Georges LeBel, affirme qu'il est faux de dire que la majorité des membres s'opposent au projet.

Il ajoute cependant qu'à l'heure actuelle, les plans proposés par Groupe Sélection sont approximatifs . On veut en savoir davantage avant d'aller plus loin , dit-il, en précisant qu'un comité a été formé pour obtenir davantage de détails.

M. LeBel ajoute que le projet pourrait être viable si le Groupe Sélection se montre flexible.

On veut voir jusqu'où ils sont prêts à faire des aménagements. Est-ce que ça pourrait être de [diminuer le nombre] d'étages, [...] de déplacer un peu plus vers l'est ou vers l'ouest? Il n'y a pas vraiment d'option privilégiée.

Gilles LeBel, membre du Syndicat des copropriétaires de Place Saint-Laurent