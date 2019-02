Un fournisseur favorisé dans un appel d'offres de la Ville de Montréal

Les travaux du BIG ont porté sur le processus de rédaction d'un appel d'offres pour la construction d'un centre aquatique dans l'arrondissement Rosemont. Le rapport rédigé à la suite de l'enquête indique que l'appel d'offres a été dirigé en faveur d'un fabricant de bassins de piscines en particulier.

L’enquête démontre que suite aux recommandations d’un spécialiste aquatique et d’un architecte consultants, l’équipe municipale dédiée au projet a décidé que la piscine du centre serait construite avec un bassin de type modulaire dont les caractéristiques correspondaient spécifiquement à ceux fabriqués par une entreprise en particulier, soit Myrtha Pools.

L’équipe de projet a ainsi identifié les produits de marque Myrtha dans son appel d’offres, tout en permettant la présentation par les soumissionnaires d’un bassin de piscine d’une autre marque comprenant des caractéristiques équivalentes. Ces équivalences devaient ensuite être évaluées par les deux consultants.

Bien que cette façon de faire était permise par le cadre juridique en vigueur jusqu'au 19 avril 2018, elle a été modifiée ensuite. Le nouveau cadre juridique adopté par la Ville exige maintenant que ses appels d'offres décrive les spécifications techniques exigées « en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives ».

Avertie par le BIG et par le contrôleur général de la Ville qu’elle devait apporter des correctifs à l’appel d’offres afin de retirer les références à un produit en particulier, en l’occurrence, la marque Myrtha, l’équipe de projet de la Ville de Montréal n’a pas suivi ces instructions, pas plus que l’architecte consultant embauché pour la guider.

Ils ont plutôt « élaboré des critères de performance reprenant plusieurs particularités des produits Myrtha et ont inclus des documents qui ne permettaient encore une fois qu’aux produits Myrtha de se qualifier pour l’appel d’offres », spécifie le rapport du BIG.

Le BIG en arrive donc à la conclusion que la Ville de Montréal doit impérativement procéder, dans son appel d'offres, « à une révision complète de l’option relative aux bassins modulaires afin de la rendre conforme au cadre juridique applicable », sans toutefois annuler l’entièreté de l’appel d’offres.

Il considère aussi nécessaire de réévaluer le mandat octroyé aux deux firmes de consultants embauchées dans le dossier pour qu'elles ne soient pas affectées à la surveillance de la partie relative aux bassins de piscines.

Le BIG suggère également à la Ville de se doter d’un encadrement clair relativement à l’évaluation des demandes d’équivalence reçues dans le cadre d’appel d’offres.

« Un tel processus est névralgique et bien mené, il permet d’assurer une ouverture du marché et une compétition saine et équitable entre les différents soumissionnaires, tout en satisfaisant les besoins de la Ville. À l’inverse, l’absence d’encadrement peut mener à l’élaboration de critères inatteignables rendant illusoires les principes d’équité et de saine concurrence sous-tendant le concept d’un appel d’offres public », lit-on dans le rapport.

Il est aussi recommandé à la Ville de procéder à un processus d’homologation ou de qualification des bassins de piscine, compte tenu « des investissements majeurs à venir dans ce domaine et afin d’éviter la récurrence des mêmes problématiques constatées dans le présent dossier ». Montréal prévoit en effet construire au cours des prochaines années cinq nouveaux centres aquatiques, incluant celui de l'arrondissement Rosemont qui est mentionné ici, pour un coût total de plus de 150 millions de dollars.

Le rapport a été transmis à la mairesse Valérie Plante, au greffier afin que celui-ci l’achemine aux conseils concernés de la Ville et à l’Autorité des marchés publics.