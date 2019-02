Meurtre des filles Sorella : la mère est la dernière à les avoir vues vivantes, dit la Couronne

La Couronne a ainsi réaffirmé sa théorie à propos du crime : l'accusée a eu l'opportunité exclusive de tuer Amanda, âgée de 9 ans et Sabrina, âgée de 8 ans, le 31 mars 2009.

Au premier jour de sa plaidoirie, Me Lapierre a exclu complètement la possibilité qu'une autre personne soit entrée dans la demeure familiale et ait tué les fillettes : il n'y avait pas de traces d'entrée par effraction, pas de signe d'affrontement et aucun objet n'était cassé.

Il a aussi fait valoir que la Couronne n'avait pas à démontrer un mobile, soit la raison pour laquelle l'accusée aurait commis ce geste. Ce n'est pas un élément essentiel de l'infraction, a-t-il expliqué au jury.

Et il n'y a aucune raison de penser qu'elles aient été victimes d'un accident. Les enfants ont été retrouvées allongées côte à côte dans leur salle de jeu. Comme si elles avaient été déposées là, a dit l'une des premières répondantes sur les lieux, un témoignage que le procureur de la Couronne a rappelé à la mémoire des jurés.

Un meurtre vieux de 10 ans

La semaine dernière, Me Pierre Poupart, l'un des avocats de Mme Sorella, s'est employé pendant quatre jours à présenter au jury toutes les raisons pour lesquelles il estime qu'elle ne devrait pas être reconnue coupable.

Le procès criminel de l'accusée a débuté à la mi-novembre, au palais de justice de Laval.

Les fillettes avaient été retrouvées mortes le 31 mars 2009, en fin d'après-midi, sans trace de violence. La cause de leur décès n'a pas été déterminée.

Le père des enfants, Giuseppe De Vito, était recherché par la police au moment où ses filles sont mortes. Il avait quitté le domicile familial en 2006 et était en cavale depuis. Il est mort plus tard en prison, en 2013.