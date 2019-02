Un carambolage important fait 3 blessés graves à L'Orignal

Plusieurs personnes ont été blessées dans un carambolage impliquant 18 véhicules sur la route 17 à L'Orignal, dans l'Est ontarien, en mi-journée, lundi.

Les ambulanciers paramédicaux ont évalué l'état de dix personnes. Sept d'entre elles ont été transportées à l'Hôpital de Hawkesbury. Les autorités ne craignent pas pour leurs vies.

Trois personnes ont été blessées gravement et quatre autres ont subi des blessures moins sévères dans le carambolage survenu vers 11 h.

Huit véhicules ont été sérieusement endommagés, alors qu'une dizaine d'autres ont eu subi des dommages mineurs, selon les autorités.

Les pompiers et des agents de police étaient toujours sur place, à 12 h 30. Les ambulanciers paramédicaux, eux, ont quitté les lieux.

Le carambolage a eu lieu à 3 km à l'est du chemin Blue Corner.



La route est fermée dans le secteur et il y a des détours, rue Longueil et chemin Blue Corner.

Plus de détails à venir