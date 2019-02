Une semaine de relâche digne de janvier

Le météorologue Simon Legault compare les prochaines semaines à un des mois généralement les plus froids de l'hiver.

« On est vraiment dans des températures qui ne sont pas du début mars, mais plutôt, je dirais de la mi-janvier. On voit que l'air très froid est encore près du sud du Québec », explique-t-il.

Un système météorologique pourrait à nouveau apporter des précipitations de neige samedi prochain, dans le sud du Québec.

À quand le printemps?

Il faudra vraisemblablement attendre la fin mars avant de revenir aux normales saisonnières.

« C'est possible qu'on ait un peu plus de douceur à la fin du mois de mars, mais je ne vois pas de signe qui indique de grandes chaleurs au courant du mois de mars. Tout au plus, d'après moi, on va se rapprocher des normales de saisons », soutient Simon Legault.

Il est encore trop tôt pour prédire si le printemps sera hâtif ou non.

« Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va être lent? Est-ce que ça va être en dents de scie, tôt ou tard? C'est vraiment une prévision difficile à faire. Plus on regarde loin dans le temps, moins on peut être précis », souligne le spécialiste.